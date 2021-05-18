مركز الدراسات الاقتصادية: 530 مليونا تكلفة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2020| فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو اليزيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إنه بالفعل خلال القليلة الماضية شهدت العلاقات المصرية الفرنسية تطورا ملحوظا، حيث إنه يترجم على أرض الواقع من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال العام المالي 1920 إلى 349 مليون دولار مقابل 294 مليون دولار في العام المالي 1819، بارتفاع 18%، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذى قد وصل إلى 2.2 مليار دولار للعام 2020.

وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ارتفاع عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر، التي وصل عددها إلى 168 شركة، كاشفا أن تلك الزيادة وفرت للعاملين المصريين أكثر من 135 ألف فرصة عمل.

وتابع: “خلال السنوات الماضية شهدنا تحركات كبيرة بين البلدين، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدنا المزيد من التعاون في المجال العسكري، وزيادة في حجم الصادرات المصري إلى فرنسا، التي تم وصولها إلى 530 مليونا خلال عام 2020، وذلك مقابل ورادات من فرنسا إلى مصر بقيمة 1.7 مليار دولار، في العديد من المجالات الخاصة بين مصر وفرنسا، خاصة في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، كاشفا أنه في تلك الظروف تكون مصر حريصة على كيفية الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتقنية لتوطينها في مصر.

وأوضح أنه خلال عام 2020 جملة الاستثمارات الموجهة نحو أفريقيا كانت 45 مليار دولار، فحينها استطاعت مصر أن تستحوذ على 9 مليارات دولار بنسبة 20% من جملة الاستثمارات الموجهة داخل القارة الأفريقية.

وأكد أنه بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مكتسبات إيجابية في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري حفز المستثمر الأجنبي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.