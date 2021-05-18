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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند عبد الحليم تهنئ عادل امام بعيد ميلاده

هند عبد الحليم لـ عادل إمام: كان ليا الشرف إني اشتغل معاك

عادل إمام
عادل إمام

هنأت الفنانة هند عبد الحليم، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة لهم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت هند قائلة :" Happy birthday legend كان ليا الشرف اني اشتغل معاك ربنا يديك الصحة" .

 

وصادف أمس الاثنين 17 مايو، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ و الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، حيث يعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.


الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن الماضي، من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج.

 

كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

الزعيم عادل امام انستجرام الفن عيد ميلاد هند عبد الحليم

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