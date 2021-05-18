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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد

أخبار صباح البلد
أخبار صباح البلد

استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" أهم مانشيتات الصحف اليوم الثلاثاء 18 -5- 2021 .

 

 

وجاءت أبرز المانشيتات كالتالى :

 

موقع مصراوي : 

الرئيس السيسي : مصر تشارك في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان.

 

موقع اليوم السابع:

التعليم تنتهي من وضع امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ، الأسئلة من مقرر الترم الثاني فقط .. والمديريات تحدد موعد انطلاق الاختبارات وامتحان منفصل لكل مادة .. و100% درجة المادة بمجموع الفصل الدراسي .

 

التصميمات غير التقليدية تسيطر على street style لموسم خريف 2021 .. تصميم مبتكر من " ورق الجرائد " يخطف الأنظار .. تداخل الألوان يتواجد بقوة .. وبسبب " كورونا " القناع أصبح جزءاً من التصميمات .

 

موقع روسيا اليوم : 

إعادة " أغرب سلحفاة في العالم " من حافة الانقراض .

 

موقع في الفن:

يحتاج لعلاج مكثف .. مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .

 

موقع يلا كورة:

الشناوي وديانج في التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي الأبطال .

الحالة الصحية اخبار سمير غانم دلال عبد العزيز اخبار التوك شو صباح البلد مستشار الجمهورية

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