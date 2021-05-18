مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" أهم مانشيتات الصحف اليوم الثلاثاء 18 -5- 2021 .

وجاءت أبرز المانشيتات كالتالى :

موقع مصراوي :

الرئيس السيسي : مصر تشارك في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان.

موقع اليوم السابع:

التعليم تنتهي من وضع امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ، الأسئلة من مقرر الترم الثاني فقط .. والمديريات تحدد موعد انطلاق الاختبارات وامتحان منفصل لكل مادة .. و100% درجة المادة بمجموع الفصل الدراسي .

التصميمات غير التقليدية تسيطر على street style لموسم خريف 2021 .. تصميم مبتكر من " ورق الجرائد " يخطف الأنظار .. تداخل الألوان يتواجد بقوة .. وبسبب " كورونا " القناع أصبح جزءاً من التصميمات .

موقع روسيا اليوم :

إعادة " أغرب سلحفاة في العالم " من حافة الانقراض .

موقع في الفن:

يحتاج لعلاج مكثف .. مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .

موقع يلا كورة:

الشناوي وديانج في التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي الأبطال .