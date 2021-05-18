الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز
مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد
استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" أهم مانشيتات الصحف اليوم الثلاثاء 18 -5- 2021 .
وجاءت أبرز المانشيتات كالتالى :
موقع مصراوي :
الرئيس السيسي : مصر تشارك في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان.
موقع اليوم السابع:
التعليم تنتهي من وضع امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ، الأسئلة من مقرر الترم الثاني فقط .. والمديريات تحدد موعد انطلاق الاختبارات وامتحان منفصل لكل مادة .. و100% درجة المادة بمجموع الفصل الدراسي .
التصميمات غير التقليدية تسيطر على street style لموسم خريف 2021 .. تصميم مبتكر من " ورق الجرائد " يخطف الأنظار .. تداخل الألوان يتواجد بقوة .. وبسبب " كورونا " القناع أصبح جزءاً من التصميمات .
موقع روسيا اليوم :
إعادة " أغرب سلحفاة في العالم " من حافة الانقراض .
موقع في الفن:
يحتاج لعلاج مكثف .. مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .
موقع يلا كورة:
الشناوي وديانج في التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي الأبطال .