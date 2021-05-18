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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

رئيس الوزراء يزور دمياط اليوم لافتتاح عدد من المشروعات

صدى البلد

تستقبل اليوم، محافظة دمياط، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه عددا من الوزراء ،  وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفالات بعيد دمياط القومى، حيث تجهيز الطريق الساحلى الدولي وطريق دمياط رأس البر وهى الطرق التى سيمر منها موكب رئيس الوزراء.

 

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، عدداً من المشروعات فى مقدمتها عمارات قرية الصيادين وسوق النيل الحضارى وسوق شارع 51 بمدينة رأس البر، كما سيفتتح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج وعدداً من المشروعات الأخرى.

ففى مدينة رأس البر رفعت الوحدة المحلية حالة الطوارئ برئاسة اللواء حسين لبيب رئيس المدينة حيث قام قطاع النظافة بأعمال رفع المخلفات والقمامة وكنس الرمال بجميع مناطق المدينة على مدار اليوم ضمن سلسلة حملات الوحدة اليومية لرفع مستوى النظافة برأس البر و تم تقليم الأشجار وتنسيق الزهور بمدخل بوابة رأس البر.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالطريق الدولي بنطاق قرية ام الرضا كفر البطيخ أسفرت عن إزالة فورية لعدد 4 أكشاك “غرز ” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بحملة نظافة ورفع الإشغالات على الطريق الدولي مرورا بالبصارطة والعنانية والسيالة، وقد وُجدت عدد من الإشغالات تم رفعها متمثلة في كاوتش وخلافه و13 شيكارة فحم وقد تم مصادرة المضبوطات.

 

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