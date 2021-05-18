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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

توريد 12905 طن من الأقماح بدمياط لموسم 2021

صدى البلد


أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، حيث كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية متابعتها بكافة المناطق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لأحكام الرقابة على تلك المنظومة.

وأضافت "المحافظ" أن هذه الحملات قد أسفرت عن تحرير ٦٤ محضرا بعد رصد مخالفات متعددة جاء من بينها ذبح اللحوم خارج المجازر، وعرض لحوم مكشوفة و عدم وجود شهادات صحية، فضلاً عن مخالفات الاتجار فى غاز بدون تصريح وعدم الإعلان عن أسعار وأيضاً غلق مخبز بدون إذن..

وعلى جانب آخر، أكدت "محافظ دمياط" انتظام عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢١ بشون المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى مساء أمس الأحد ١٢٩٠٥ طن.

وفى سياق متصل، أكدت "المحافظ" أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عمليتي الاستلام والفرز والتأكد من جودة التخزين بالشون.

 

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