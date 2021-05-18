عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسائل دكتوراه وماجستير وورش تدريبية.. التعليم العالي تستعرض أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر أبريل الماضي.

 

وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالمياً بلغ ١٥ بحثًا، وتم الإشراف على ١٠ رسائل دكتوراه و١٣ رسالة ماجستير.

 

txt

التعليم العالي: انتهاء المحاضرات آخر مايو .. وهذا هو موعد امتحانات الجامعات

txt

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

 

وتضمن التقرير المشاركة في ٣٨ دورة تدريبية وورشة عمل لـ٥٧ متدربًا عن بُعد، كما تم تدريب ٥٣ طالبا من جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

 

ولفت التقرير إلى قبول ٣ مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان: "تطبيق استخدام فائض الكبريت الناتج من عمليات تنقية الغاز الطبيعي والبترول في التنمية المستدامة لتكنولوجيا الرصف"، و"معالجة المياه الملوثة باستخدام الهياكل المعدنية النانونية المحضرة من نفايات البلاستيك"، و"تطوير المعامل المركزية بمعهد بحوث البترول للمساهمة في المشروع القومي لمصر كمحور إقليمي للطاقة".

 

وأشار التقرير إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي لأعضاء هيئة البحوث والعاملين بالمعهد بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن مبادرة بناء القدرات للإصلاح الإداري؛ لرفع قدرات ومهارات أعضاء هيئة البحوث والعاملين بالمعهد، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ بأهمية الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة.

 

وأفاد التقرير بحصول المعهد على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية خلال مشاركة مكتب التايكو بالمعهد في معرض بيروت الدولي للابتكار (BIIS 2021)، حيث حصلت الدكتورة سوسن عبد الهادي على الميدالية الذهبية بمخرج بحثي بعنوان: "تحضير وتوصيف متراكب نانوي جديد كقطب معاكس لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية المستحثة بنقاط الكم"، وكذلك حصل الدكتور شريف علي يونس على الميدالية الفضية بمخرج بحثي بعنوان "طريقة لتحضير المعادن النانوية صفرية التكافؤ من الحديد أو الفضة أو ثنائية المعدن من الحديد والفضة بالفينولت المستخلصة من مياه الصرف الصناعي كعوامل اختزال".

 

التعليم العالي معهد بحوث البترول

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهداف مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان ..فيديو

لاعب سيراميكا كليوباترا يغادر مستشفى رأس غارب بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة

رسائل دكتوراه وماجستير وورش تدريبية.. التعليم العالي تستعرض أنشطة معهد بحوث البترول المصري

مدبولى: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية

تسريبات جديدة تكذّب إدعاءات هاري.. ومطالبات بالتخلي عن اللقب الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الفئات المحرومة من مبادرة احلال السيارات المتقادمة..تعرف عليها

تركي آل الشيخ يعلق علي تصريحات وزير الخارجية اللبناني

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

محافظ القاهرة: 13912 وحدة سكنية جديدة لأهالي العشوائيات بنهاية العام

بيان عاجل من الرئاسة اللبنانية بشأن وزير الخارجية

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

الأزمات تضرب نهضة بركان قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ