الهند.. الموجة الثانية لـ كورونا تحصد أرواح الأطباء

توفي ما لا يقل عن 269 طبيبًا بسبب فيروس كورونا المستجد Covid-19 خلال الموجة الثانية من العدوى في الهند، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وتعني وفاة الأطباء أن طبيبًا يتوفى بمتوسط ​​20 - 25 حالة يوميًا، وفقًا لتقديرات الجمعية الطبية الهندية ( IMA).

وقال الدكتور جايابال رئيس IMA الجمعية الطبية الهندية: "في الموجة الأولى، توفي 756 طبيبًا على الأقل، لكن في الموجة الأخيرة، كان العديد من الأطباء من فئة عمرية أصغر".

وفقًا لتقديرات IMA ، توفي ما مجموعه 1025 طبيبًا بسبب Covid-19 منذ مارس 2020.

جمعت الجمعية الطبية الهندية البيانات على أساس يومي من النقابات والمستشفيات المحلية في جميع أنحاء الهند ، والتي تكافح زيادة في الإصابات لأكثر من شهر.

وأضاف جايابال،أنه توفي يوم الأحد الماضي ، ما لا يقل عن 50 طبيبًا بسبب Covid-19.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 4329 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 278 ألفاً و719 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند تجاوز 25 مليون حالة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 263533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز فيها حصيلة الإصابات مستوى 25 مليون إصابة.

وترفع أعداد الإصابات في الهند الــ25.2 مليون الرقم العالمي للإصابات خلال 24 ساعة ما يمثل أكثر من 15 ٪ من الإصابات العالمية المبلغ عنها.

ويعد رقم وفيات اليوم الــ 4329 حالة، هو أعلى عدد وفيات يومية منذ بداية الوباء.

تكافح الدولة الواقعة في جنوب آسيا لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا المدمر منذ أبريل.

على مدى الأسابيع العديدة الماضية، سجلت أكثر من 300 ألف حالة كل يوم ، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 414188 حالة في 7 مايو.

لكن الإصابات اليومية انخفضت منذ يوم الجمعة وانخفضت إلى أقل من 300 ألف يومي الأحد والاثنين.

حتى الآن، تم تقديم 184.4 مليون لجرعة قاح في الهند ، مع تسجيل 1،479،592 جرعة يوم الاثنين، وفقًا لوزارة الصحة.