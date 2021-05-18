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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند.. الموجة الثانية لـ كورونا تحصد أرواح الأطباء

ضحايا كورونا في الهند
ضحايا كورونا في الهند بالآلاف كل يوم

توفي ما لا يقل عن 269 طبيبًا بسبب فيروس كورونا المستجد Covid-19 خلال الموجة الثانية من العدوى في الهند، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

 

وتعني وفاة الأطباء أن طبيبًا يتوفى  بمتوسط ​​20 - 25 حالة يوميًا، وفقًا لتقديرات الجمعية الطبية الهندية ( IMA).

 

وقال الدكتور جايابال رئيس IMA الجمعية الطبية الهندية: "في الموجة الأولى، توفي 756 طبيبًا على الأقل، لكن في الموجة الأخيرة، كان العديد من الأطباء من فئة عمرية أصغر".

 

الهند تسجل 263 ألفا و533 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 25.2 مليون حالة

رقم كارثي.. الهند تسجل 4329 حالة وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة فقط

 

وفقًا لتقديرات IMA ، توفي ما مجموعه 1025 طبيبًا بسبب Covid-19 منذ مارس 2020.

 

جمعت الجمعية الطبية الهندية البيانات على أساس يومي من النقابات والمستشفيات المحلية في جميع أنحاء الهند ، والتي تكافح زيادة في الإصابات لأكثر من شهر.

 

وأضاف جايابال،أنه توفي يوم الأحد الماضي ، ما لا يقل عن 50 طبيبًا بسبب Covid-19.

 

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 4329 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 278 ألفاً و719 حالة.

 

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند تجاوز 25 مليون حالة.

 

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 263533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".


وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز فيها حصيلة  الإصابات مستوى 25 مليون إصابة.

 

وترفع أعداد الإصابات في الهند الــ25.2 مليون الرقم العالمي  للإصابات خلال 24 ساعة ما يمثل أكثر من 15 ٪ من الإصابات العالمية المبلغ عنها.

 

ويعد رقم وفيات اليوم الــ 4329 حالة، هو أعلى عدد وفيات يومية منذ بداية الوباء.

 

تكافح الدولة الواقعة في جنوب آسيا لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا المدمر منذ أبريل.

 

على مدى الأسابيع العديدة الماضية، سجلت أكثر من 300 ألف حالة كل يوم ، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 414188 حالة في 7 مايو.

 

لكن الإصابات اليومية انخفضت منذ يوم الجمعة وانخفضت إلى أقل من 300 ألف يومي الأحد والاثنين.

 

حتى الآن، تم تقديم 184.4 مليون لجرعة قاح في الهند ، مع تسجيل 1،479،592 جرعة يوم الاثنين، وفقًا لوزارة الصحة.

 

 

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