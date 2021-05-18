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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولى: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل للربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية، وذلك قبل بدء جولة موسعة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط.

 

رافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

 

واستهل رئيس الوزراء الجولة بالتأكيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، لما له من مردود إيجابي يُسهم في تيسير حركة نقل المواطنين والبضائع بين مختلف المدن والمحافظات، وهو ما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات.
 

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مواقع العمل في مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة، وأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وذلك في المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 37 كم، وبتكلفة 4.3 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع (4) حارات مرورية، وطريق خدمة للأهالي.

 

كما تفقد رئيس الوزراء موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي؛ حيث أشار المهندس كامل الوزير إلى أن هذا الموقع سيكون في اتجاه المرور، وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في المسافة من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، في حين سيكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.
 

في الوقت نفسه، أوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم، تشمل 7 كباري، وهي كوبري: قنطرة بحر مويس، وكوبري جمجرة، وكوبرى أسنيت، وكوبرى كفر شكر، و كوبرى المنشاة، وكوبرى صهرجت، وكوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد، كما يشتمل على إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح، بالإضافة إلى رفع كفاءة 13 مأخذ ري. 

 

وقال وزير النقل إن القطاع الأول من مشروع تطوير البر الأيمن للرياح التوفيقي من بنها حتى ميت غمر "مرحلة أولى" يبلغ طوله 7 كم، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء 4 حارات وطريق خدمة، إلى جانب إنشاء كوبري جمجرة وكوبري مويس، فضلاً عن ربط المشروع بالطريق الإقليمي، وكذا الطريق الزراعي والطريق الزراعي القديم عند كوبرى المصنع الحربى.

 

وأكد وزير النقل أن هذا المشروع سيُسهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

الري طريق الدائري الأسكان وزير الإسكان مجلس الوزراء

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