بشري عن عادل إمام : الزعيم أول من قال لي غني صوتك حلو وشجعني

بشري تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

هنأت الفنانة بشري، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة لهم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت بشري قائلة :" كل سنة و انت طيب يا زعيم يا استاذ عادل يا نوارة الفن المصري و العربي، أول من قالي غني صوتك حلو و شجعني ، وقال انتي ممثلة شاطرة بتعضي في الدور ربنا يديك الصحة يا استاذ عادل ".

وصادف أمس الاثنين 17 مايو، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ و الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، حيث يعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن الماضي، من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج.

كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.