عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. العثور على 6 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

صدى البلد

عثرت قوات الجيش اللبناني على 6 منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة العرقوب جنوبي البلاد، فيما كشفت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نجحت في تعطيل صاروخ سابع.

ونقل موقع العين الإماراتي عن مصادر عسكرية أن المنصات تعود للصواريخ التي أطلقت مساء الإثنين وسقطت في الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أن الصواريخ الست التي تم إطلاقها "بدائية الصنع".

ومساء الإثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 6 قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن قواته المدفعية ردت بإطلاق النار باتجاه مصدر إطلاق القذائف في لبنان.

الاحتلال يكشف المسئول عن إطلاق قذائف من جنوبي لبنان إلى إسرائيل

مدفعية الاحتلال تقصف الحدود مع لبنان بعد إطلاق 6 صواريخ باتجاه إسرائيل | فيديو

بدورها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها رصدت إطلاق صواريخ قرب منطقة راشيا الفخار في جنوب لبنان.

ولفتت عبر حسابها على "تويتر" إلى أن قائد اليونيفيل اتصل على الفور بنظرائه في الجيش اللبناني وقيادة الجيش الإسرائيلي وحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد في الموقف.

وبجانب التحركات الشعبية التي تنظم عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رفضا لما يدور في الأراضي الفلسطينية سبق إطلاق صواريخ أمس 3 صواريخ يوم الخميس باتجاه إسرائيل لكنها سقطت في البحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.  

إسرائيل لبنان صواريخ الجيش اللبناني جيش الاحتلال فلسطين إطلاق الصواريخ

موضوعات متعلقة

لبنان.. أزمة سياسية جديدة تضرب البلاد بعد تصريحات وزير الخارجية

الاحتلال يكشف المسئول عن إطلاق قذائف من جنوبي لبنان إلى إسرائيل

ترشيحاتنا

شيئ مفزع ومهين.. بيج رامي يدين قتل الأطفال في غزة برسالة شديدة اللهجة

طلب إحاطة برلماني بشأن أزمة تكليفات الأطباء البشريين دفعة 2020

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهداف مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان ..فيديو

لاعب سيراميكا كليوباترا يغادر مستشفى رأس غارب بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة

رسائل دكتوراه وماجستير وورش تدريبية.. التعليم العالي تستعرض أنشطة معهد بحوث البترول المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الفئات المحرومة من مبادرة احلال السيارات المتقادمة..تعرف عليها

تركي آل الشيخ يعلق علي تصريحات وزير الخارجية اللبناني

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

محافظ القاهرة: 13912 وحدة سكنية جديدة لأهالي العشوائيات بنهاية العام

بيان عاجل من الرئاسة اللبنانية بشأن وزير الخارجية

الأزمات تضرب نهضة بركان قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ