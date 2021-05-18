لبنان.. العثور على 6 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

عثرت قوات الجيش اللبناني على 6 منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة العرقوب جنوبي البلاد، فيما كشفت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نجحت في تعطيل صاروخ سابع.

ونقل موقع العين الإماراتي عن مصادر عسكرية أن المنصات تعود للصواريخ التي أطلقت مساء الإثنين وسقطت في الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أن الصواريخ الست التي تم إطلاقها "بدائية الصنع".

ومساء الإثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 6 قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن قواته المدفعية ردت بإطلاق النار باتجاه مصدر إطلاق القذائف في لبنان.

بدورها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها رصدت إطلاق صواريخ قرب منطقة راشيا الفخار في جنوب لبنان.

ولفتت عبر حسابها على "تويتر" إلى أن قائد اليونيفيل اتصل على الفور بنظرائه في الجيش اللبناني وقيادة الجيش الإسرائيلي وحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد في الموقف.

وبجانب التحركات الشعبية التي تنظم عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رفضا لما يدور في الأراضي الفلسطينية سبق إطلاق صواريخ أمس 3 صواريخ يوم الخميس باتجاه إسرائيل لكنها سقطت في البحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.