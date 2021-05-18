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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهداف مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان ..فيديو

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

قال السفير حسين هريدي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، في غاية الأهمية ، مشيراً إلى أنه أول لقاء توجيهي يُعقد على هذا المستوى ، منذ الثورة السودانية في شهر ديسمبر من عام 2018 ، من أجل دعم مرحلة التحول الديمقراطي .

وأضاف " هريدي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباح البلد " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هذا المؤتمر هو بناءاً على مبادرة سياسية ، حيث إنه يعمل على دعم الثورة السودانية ، وتطلعات الشباب ، ودعم المرأة السودانية ، من خلال نظام ديمقراطي مدني يختلف تماماً وجزرياً عن النظام السابق الذي عانت السودان منه على مدار 3 عقود .

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إلى أن القرارات الدولية التي ستصدر عن هذا المؤتمر من جانب الدول ، أو من جانب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ، مما لاشك فيها ستؤثر بشكل إيجابي في انطلاق الاقتصاد السودان للآفاق .

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن الدول الأوروبية ، والدول الغربية لها مصلحة في أكيدة في استقرار السودان اقتصادياً وسياسياً ، وأيضاً على مستوى الأمن والسلام .

وعقب : " أنا تقديري مؤتمر أمس كان ناجحاً ، حيث إنه أول مؤتمر دولي يُبعث من مفاهيم الثورة السودانية " . 

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