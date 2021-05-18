مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهداف مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان ..فيديو

مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

قال السفير حسين هريدي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، في غاية الأهمية ، مشيراً إلى أنه أول لقاء توجيهي يُعقد على هذا المستوى ، منذ الثورة السودانية في شهر ديسمبر من عام 2018 ، من أجل دعم مرحلة التحول الديمقراطي .

وأضاف " هريدي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباح البلد " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن هذا المؤتمر هو بناءاً على مبادرة سياسية ، حيث إنه يعمل على دعم الثورة السودانية ، وتطلعات الشباب ، ودعم المرأة السودانية ، من خلال نظام ديمقراطي مدني يختلف تماماً وجزرياً عن النظام السابق الذي عانت السودان منه على مدار 3 عقود .

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إلى أن القرارات الدولية التي ستصدر عن هذا المؤتمر من جانب الدول ، أو من جانب المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ، مما لاشك فيها ستؤثر بشكل إيجابي في انطلاق الاقتصاد السودان للآفاق .

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن الدول الأوروبية ، والدول الغربية لها مصلحة في أكيدة في استقرار السودان اقتصادياً وسياسياً ، وأيضاً على مستوى الأمن والسلام .

وعقب : " أنا تقديري مؤتمر أمس كان ناجحاً ، حيث إنه أول مؤتمر دولي يُبعث من مفاهيم الثورة السودانية " .