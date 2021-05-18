شريف منير لـ عادل إمام في عيد ميلاده: حبيبي من أيام الجيزة

شريف منير يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

هنأ الفنان شريف منير ، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صور لهم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب شريف منير قائلا :" كل عام و انت طيب يا أستاذ ، كان لي عظيم الشرف اني اشتغل معاك ، انت حبيبي من أيام الجيزة " .

وصادف أمس الاثنين 17 مايو، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ و الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، حيث يعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن الماضي، من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج.

كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.