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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف حجم الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم

غارات على غزة
غارات على غزة

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية لم تفصح عن هويتها، إنه بعد إعلان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد العمليات العسكرية في غزة، فإن الضربات العسكرية ستستمر لأيام.

 

وتوقع المصدر ، أن يكثف سلاح الجو الإسرائيلي الضربات على قطاع غزة المحاصر خلال الساعات الـ24 المقبلة.

 

يأتي ذلك، فيما يناقش وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن التعاون المشترك لإنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين وتخفيف التوترات.

 

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70 غارة إسرائيلية علي قطاع غزة منذ فجر اليوم


وذكرت  مصادر إسرائيلية أمس ، أن الغارات قد تستمر على غزة حتى الخميس المقبل.

 

وقال نتنياهو ،إن الغارات ستستمر حتى تتحق الأهداف من العملية العسكرية.

 

وخلال الساعات الماضية، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجرًا  أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر.

 

واستهدف طيران الاحتلال منازل ومنشآت وأراضي زراعية ، في مناطق متفرقة وسط القطاع وفي جباليا وبيت لاهيا شماله ، وحيي التفاح والشجاعية شرقه ، وخان يونس جنوبه ، وشارع الثلاثيني غربه ما أدى إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات.


وارتفع  عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم التاسع على قطاع غزة المحاصر إلى 212 شهيداً بينهم 61 طفلاً وأكثر من 1400 جريح ، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

 

واستهدف الطيران منزل في جباليا شمالي قطاع غزة ، كما قتل شابًا في الخليل بحجة محاولة طعن.

 

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