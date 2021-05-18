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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلفا لـ كومان.. يورجن كلوب على رادار برشلونة

يورجن كلوب المدير
يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول

أكد تقرير إسباني، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لقيادة البلوجرانا، الموسم المقبل، خلفا لـ رونالد كومان.

 

وذكر برنامج “ الشيرنجيتو” الإسباني، أن لابورتا معجب بالألماني يورجن كلوب، ويريد التعاقد معه، لقيادة فريق برشلونة بداية من الموسم القادم.

 

سأرحل بشرط.. يورجن كلوب يحسم مستقبله مع ليفربول

 

وأضاف البرنامج الإسباني، أن تعاقد برشلونة مع يورجن كلوب، سيكون أسهل، حال فشل ليفربول في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022.

 

ويحتاج فريق ليفربول للفوز على بيرنلي وكريستال بالاس، في آخر جولتين في الدوري الإنجليزي، لحسم تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا، دون أي حسابات آخرى.

 

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة.

 

 كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى استقرار خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة  برشلونة، على إقالة رونالد كومان، بنهاية الموسم الحالي.

 

وفقد فريق برشلونة فرصة التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد الخسارة أمام سيلتا فيجو ، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الدوري الإسباني.

 

ويتواجد برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 76 نقطة.

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