خالد عبدالرحمن مديراً لفرع الأهلي بالشيخ زايد

حرص مجلس إدارة الأهلي علي توجيه الشكر لثلاث مديرين بفرعه في الشيخ زايد لانتهاء عقودهم وهم اللواء محمود الفيشاوي مدير الفرع وخالد بدوي مدير أمن الفرع ومحمد مرعش نائب مدير الفرع.

واستقر مجلس محمود الخطيب علي تعيين اللواء خالد عبدالرحمن مديراً لفرع الشيخ زايد مع ترشيح بعض الشخصيات الأخري لعرض الامر عليهم في إجتماع المجلس المقبل.



وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر تعيين سعد شلبي قائماً بأعمال المدير التنفيذي للنادي والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين مدير تنفيذي جديد وفقًا لنصوص لائحة النظام الأساسي بالنادي.



كما قرر المجلس تعيين ياسين منصور، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وحسام غالي عضوًا بمجلس الإدارة.

