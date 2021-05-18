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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث مبادرة إحلال السيارات يكشف أهدافها وشروطها .. فيديو

إحلال السيارات المتقادمة
إحلال السيارات المتقادمة

قال أحمد عبد الرازق ، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة ، إن الهدف من هذه المبادرة ، تقديم  سيارة حديثة موديل هذا العام للمواطن المصري، وبالتالي تسهل من حركته، وتقلل من ظاهرة تعطل المرور بسبب عطل السيارات القديمة على الطريق .

وأضاف " عبد الرازق " خلال لقائه مع برنامج " صباح البلد " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المبادرة أيضا هدفها التقليل من انبعاثات الكربون التي تضر بالبيئة، إضافة إلى عدم تحميل أعباء على الأسرة التي تعتبر من متوسطي الدخل، أو الأقل.

وأشار المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة ، إلى ان مصر تميزت خلال الفترة القليلة الأخيرة ، باكتشاف حقول الغاز الطبيعي ، مما ساعدنا في استخدامه في مشروعات تنموية تفيد المجتمع ، وبالتالي فإن السيارات الحديثة تعمل كلها بالغاز الطبيعي.

ونوه " عبد الرازق " ، أن بالنسبة لمالكي السيارة ، فإن تكلفة عمل السيارة الجديدة انخفضت إلى ثلثين تكلفة عمل السيارة القديمة، لأن المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل ثلث لتر البنزين.

وأشار ، إلى شروط التقديم في المبادرة : أن يكون مر على السيارة 20 عاماً فأكثر، وأن يكون صاحب السيارة الملاكي، يمتلكها منذ عامين على الأقل قبل التسجيل في المبادرة مباشرة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، تشمل 7 محافظات ، وهما : القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والإسكندرية ، وبورسعيد ، والسويس ، والبحر الأحمر .

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