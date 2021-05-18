رغم شائعات رحيله.. رونالدو يتصدر الإعلان الرسمي لقميص يوفنتوس الجديد |شاهد

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، الإعلان الرسمي لقميص البيانكونيري الجديد، الذي سيخوض به منافسات كرة القدم في موسم 2021 - 2022.

ونشر نادي يوفنتوس، صورا لقميص الفريق الأساسي الذي سيخوض به الموسم الجديد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وتميز القميص باللون الأبيض والأسود.

وتصدر كريستيانو رونالدو الإعلان الرسمي لقميص يوفنتوس الجديد، رغم أنباء رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بنهاية الموسم المقبل.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 31 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 29 هدفا، وصنع هدفين.

يذكر أن يوفنتوس مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، حيث يتواجد الفريق في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة.

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