وظيفة جديدة تعلن عنها البحث العلمي فى مجال البيانات.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم ، عن وظيفة مساعد باحث فى مجال البيانات فى المجموعة البحثية الجديدة فى المعهد: مجموعة أبحاث نظم البيانات البيئية من أجل الاستدامة (NODES) Data Ecosystems for Sustainability.

وأوضحت أنه سيساعد المرشح المقبول المجموعة البحثية لمدة 10 شهور وخاصة فى مجال إدارة وتحليل البيانات المتعلقة بالممارسات الزراعية الذكية والمناخ.

وأشارت إلى أنه على المرشح ان يكون حاصلا على الأقل على درجة الماجستير في موضوع ذي صلة، ومن الأفضل أن يكون مسجلاً للحصول على الدكتوراه، وله معرفة بعلم الاقتصاد الإحصاء، وله سجل حافل بتحليل البيانات، مع الطلاقة في اللغة الإنجليزية علما بأن المعرفة العملية باللغة الألمانية ستكون ميزة مساعدة.

وأضافت أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق حتى يتم شغل الوظيفة، لمزيد من التفاصيل من هنا وللتقدم الكترونيا يرجى الدخول على الرابط التالى

وكانت قد أعلنت فى إطار الأكاديمية في إطار تعاونها مع هيئة الشراكة بين الاكاديميات عن تنظيم دورة تدريبية حول دبلوماسية العلوم خلال الفترة من 30 اغسطس وحتى 3 سبتمبر 2021 بالتعاون مع أكاديمية العالم للعلوم TWAS والرابطة الأمريكية لتقدم العلوم AAAS. (عن بعد)تأسس برنامج AAAS-TWAS للتدريب على دبلوماسية العلوم فى عام 2014 لاستكشاف قضايا السياسة الدولية المعاصرة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والبيئة والصحة وبناء المهارات لخلق وظائف فى المنطقة البينية: العلم والدبلوماسية.

وأوضحت أن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز الصلة بين العلماء والمسئولين الحكوميين وواضعى السياسات والدبلوماسيين وذلك من خلال مشاركة فريق ثنائى Pairs Participants،يفضل ان يكون كلا العضوين يعملان او يقيمان فى نفس البلد.