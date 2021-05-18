الرئيس السيسي يشيد بالرئاسة البرتغالية الحالية للإتحاد الأوروبي وجهودها في دعم القضايا الأفريقية

عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا أفاد بأن الرئيس السيسي يعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك علي جميع المستويات.

وأضاف النبأ العاجل ، أن الرئيس السيسي أشاد بالرئاسة البرتغالية الحالية للإتحاد الاوروبي وجهودها في دعم القضايا الافريقية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي ، بأن الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته في باريس رئيس وزراء البرتغال.