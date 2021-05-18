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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية: تركيب 34 ألف عداد مسبق الدفع وبيع 45 ألف قطعة موفرة للمياه

رئيس شركة المياه
رئيس شركة المياه

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن تركيب 34800 ألف عداد مسبق الدفع وبيع 45800 ألف قطعة موفرة للمياه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن العمل علي ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام أساليب بسيطه تساهم في عملية الترشيد .

 

وقال “صالح”، إن الشركة توسعت في تركيب عدادات المياه مسبق الدفع في جميع مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى تركيب العدادات الذكية .

 

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ولفت إلى أهمية تركيب القطع الموفرة والتى أصبحت ضرورة ملحة وأحد الحلول العلمية لترشيد المياه، من خلال قطع تتحكم في ضغط الماء بالشكل الذي يجعل معدل التدفق ثابت.

 

وأوضح أنّ الشركة وفرت 11 منفذ بيع داخل مراكز خدمة العملاء لبيع القطع الموفرة ، والتى تنوعت بين قطع للحنفية العادية وقطع خاصة بالخلاط سن داخلي وقطع خاصة بالخلاط سن خارجي والتي أثبتت فاعليتها في ترشيد استهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة.

 

وقال إنه من الضرورى العمل على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتي يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التى نواجههم في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ترشيد استهلاك المياه ترشيد الاستهلاك

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