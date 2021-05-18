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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء البرتغال يؤكد حرص بلاده علي تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات

رئيس الوزراء البرتغالي
رئيس الوزراء البرتغالي

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، خبر عاجلا أفاد بأن رئيس وزراء البرتغال يؤكد حرص بلاده علي تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

 

وأكد البيان العاجل ، أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك علي جميع المستويات.

 

وأضاف الخبر العاجل، أن الرئيس السيسي أشاد بالرئاسة البرتغالية الحالية للإتحاد الاوروبي وجهودها في دعم القضايا الافريقية.

 

كما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية ، بأن الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته في باريس رئيس وزراء البرتغال.

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