القوى العاملة: تعيين 1126 شاباً منهم 8 من ذوى الهمم بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1126 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3368 شاباً منهم 37 من ذوى القدرات ، وتوفير 45 فرصة عمل .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 7 عمال ، و 4000 جنيه لـ 2 آخرين رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 55 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 937 منشأة وتم القيام بـ 32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد ٥ ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 148 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ، وإحالة 29 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت 51 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 7 فلسطينيين ، وتجديد 3 تراخيص أخرى ، وإستخراج 971 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 8 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 82 متدرباً ، و 2 دورة تدريبية في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 24 متدرب ومتدربة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 390 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .