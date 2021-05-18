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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 1126 شاباً منهم 8 من ذوى الهمم بالدقهلية

صدى البلد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1126 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3368   شاباً منهم 37 من ذوى القدرات ، وتوفير 45 فرصة عمل .

وأوضح  الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 7 عمال ، و 4000 جنيه لـ  2 آخرين رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 55 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 937 منشأة وتم القيام بـ 32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد ٥ ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 148 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ، وإحالة 29 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت  51  شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 7 فلسطينيين   ، وتجديد 3 تراخيص أخرى  ، وإستخراج 971  شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 8 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 82 متدرباً ، و 2 دورة تدريبية  في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 24 متدرب ومتدربة  .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 390 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

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