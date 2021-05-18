رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة

عقب تفقده لمواقع العمل في مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة، توجه رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الدقهلية، لتفقد مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب، كما تفقدوا أعمال إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا.



وأثنى رئيس الوزراء على كافة مشروعات الطرق والكباري، التي يتم تنفيذها للتيسير على حركة المواطنين والبضائع، والتي تعد ركيزة أساسية للنهضة التنموية التي تقوم بها الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة توجيه أقصى درجات الاهتمام لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وبذل الجهود الممكنة للتخلص من القمامة، ورفع المخلفات من الشوارع بمحافظة الدقهلية، حرصا على سلامة وصحة أهالينا بالمحافظة.



وأكد وزير النقل أن أعمال توسعة الطريق يتم تنفيذها بطول 4.5 كم مزدوج بعرض 9م بكل اتجاه ليصبح 14م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 دوران للخلف؛ عبارة عن منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل، منوهاً إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة، وإنشاء كوبرى علوى لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا تصل إلى 450 مليون جنيه، ومؤكدا أن هذه الأعمال ستُسهم في تخفيف الحركة المرورية بين مدينتي المنصورة وطلخا.