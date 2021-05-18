اليوم.. وزيرا الشباب والتخطيط في مجلس الشيوخ

تشهد لجنتا الشئون المالية والاقتصادية والشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ثلاث اجتماعات هامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات.



تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية، في تمام الثالثة عصرا اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سري الدين وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لاستكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وبحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، تعقد لجنة الشباب اجتماعين في تمام الثانية ظهرا والثالثة ونصف عصراً برئاسة النائب عصام حجازي رئيس اللجنة لمناقشة الاشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للأندية الخاصة ومراكز التنمية الشبابية.