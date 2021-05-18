بالأسماء .. إعلان الطلاب المقبولين مبدئيا بالمدارس المصرية اليابانية بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن أسماء الطلاب المقبولين (بشكل مبدئي) بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 و الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم والمدرسة المصرية اليابانية بقويسنا.



كما أوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية والتي ينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس، وسيتم الإعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية..



وأكدت وحدة المدارس اليابانية أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.



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