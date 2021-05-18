مبعوث الصين للشرق الأوسط: عمق العلاقات المصرية الصينية ظهر خلال فترة وباء كورونا

نظمت سفارة الصين في القاهرة اليوم الثلاثاء، احتفالية افتراضية بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيسالعلاقات الدبلوماسية مع مصر، تحت عنوان "65 عاما من التساند والتآزر.. يدا بيد لخلق مستقبل أفضل" بمشاركة مبعوث الصين الخاص لقضية الشرق الأوسط، السفير تشاى جون، ونائب وزير الخارجية الصينية السابق، والسفير طارق الوسيمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير يانج فوتشانج نائب وزير الخارجية الصيني الاسبق وعزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية.

وقال مبعوث الصين الخاص لقضية الشرق الأوسط، إن بلاده ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية شاملة كون مصر اول دولة عربية وفي منطقة الشرق الاوسط تعترف بالحكومة الصينية الشيوعية منذ قيامها عام 1956.

واضاف ان العلاقات المصرية الصينية شهدت اوجها منذ عام 2014 عندما عزم الرئيسان الصيني شى جين بينج وعبد الفتاح السيسى على دفع العلاقات قدما فى جميع المجالات.

وتابع السفير الصيني تشاي جون، قائلا إن “عمق العلاقات ظهر فى وقوف كلا من القاهرة وبكين إلى جانب بعضهما البعض أثناء وباء كورونا” موضحا أن بكين شجعت الشركات الصينية على تقديم الدعم والمؤازرة لمصر فى مكافحة وباء كوفيد 19.

واستطرد أن هناك تعاون مثمر بين البلدين تجلى من خلال مشروعات التنمية فى المجالات الاقتصادية مثل مشروع ازدواج قناة السويس، وانشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها العديد، لافتا الى ان الحكومة الصينية تشجع الشركات الصينية للاستثمار والعمل فى مصر.

واشار مبعوث الصين الخاص إلى أن مصر كانت على مدار سنوات الشريك التجارى الأكبر لبلاده، موضحا أنه على مدى تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تجسدت في الـ 65 عاما الماضية، توطدت علاقات القاهرة وبكين وانخرط الجانبان في علاقات عميقة تجعلها نموذجا يحتذى بها فى العلاقات الإفريقية والعربية.