عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سوبيا

كيفية عمل السوبيا بأكثر من طريقة وبمذاق لا يقاوم

سوبيا
سوبيا

طريقة عمل السوبيا، مشروب سوبيا من المشروبات الباردة التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها نظرا لما يتمتع به مشروب السوبيا من مذاق شهى كما أنه غني ببعض الفوائد الصحية.

 

وسنقدم لكم العديد من الطرق السهلة لعمل السوبيا في المنزل في دقائق دون الحاجة لعناء خصوصا وأن هناك طرق مختلفة لعمل السوبيا مثل طريقة عمل سوبيا بودر وطريقة عمل سوبيا بالكريم شانتيه. 
 

طريقة عمل السوبيا الجاهزة 


عشاق السوبيا يبدعون فى اعدادها إليك هذه الطريقة.

مقادير عمل السوبيا البودرة

4 أكواب من الحليب.
7 ملاعق كبيرة من السكر.
نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.
نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند

طريقة عمل السوبيا الجاهزة

- نحضر الخلاط الكهربائى ونضع به الحليب وجوزة الهند.
- يضاف إليهم السكر ويتم خفق المكونات جيدًا.
- نضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.
- يصب بالأكواب ويقدم بالهناء والشفاء

 

طريقة عمل بودرة السوبيا شراب 
 

تقدم الشيف توتا مراد طريقة تحضير بودرة السوبيا، وأسرار حول تحضيرها، تمكن جميع السيدات من عملها أفضل من الجاهز.
 

مكونات سوبيا الشراب

ربع كوب سكر بودرة
لبن
فانيليا بودرة
جوز هند مبشور
8 ملاعق كبيرة لبن بودرة
ربع كوب أرز مطحون
للتقديم: فستق

التحضير:
- تقلب كل المكونات الجافة معًا جيدًا لتجهز بودرة السوبيا وتحفظ ليتاح استخدامها في أي وقت حسب الرغبة.

أسرار تحضير مشروب السوبيا مثل الجاهز:
- تحفظ بودرة السوبيا إما في كيس مغلق أو عبوة أو برطمان جاف معقم، وتحفظ في مكان جاف بعيدًا عن التوابل أو الشاي؛ لأن رائحتها نفاذة.
- وفي حال تحضير السوبيا بكميات كبيرة تحفظ في الفريزر حتى لا تتلف.
- يحضر مشروب السوبيا بسهولة ولكن بمقدار معين بحيث لا يكون خفيف سائل أو ثقيل القوام مثل السحلب، لهذا يوضع لكل كيلو لبن 6 ملاعق من بودرة السوبيا والسكر حسب الرغبة.
- يجب أن تخلط بودرة السوبيا مع اللبن في الخلاط وليس يدويًا حتى تتجانس المكونات جيدًا وتحضر مشروب السوبيا بقوام مضبوط.

 

طريقة عمل سوبيا بالارز

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سوبيا بالارز

مقادير سوبيا الارز

1/4 كيلو أرز مسلوق
2 كوب زبادي
1/2 ملعقة ملح ليمون
2 كوب سكر
كوب لبن 
 

طريقة عمل سوبيا الارز

- في البداية نقوم بنقع الأرز حتى يحمر ويقوم بالنفش نضع الأرز على اللبن والزبادي والسكر وملح الليمون. 
- ونقوم بضربه في الخلاط جيدا ونضعه على نار هادئة، ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب. 
- ‏ونقوم بوضع سوبيا الارز في كاسات للتقدي مع القليل من القرفة عليه للتزيين.

 

طريقة عمل السوبيا الشرب
 

مقادير مشروب السوبيا

بودرة سوبيا 
لبن 
جوز هند 
لبن فستق 
سكر 

 

طريقة تحضير مشروب السوبيا
 

- في الخلاط نخلط اللبن والسوبيا والجوز الهند ومن الممكن وضع فانيليا حسب الرغبة. 
- نضيف بعض السكر النحيلة ومن الممكن وضع العسل لانه صحي أكثر
- ‏يضرب جيدا في الخلاط ومن ثم يقدم بارد.

طريقة عمل السوبيا الحمراء
 

مقادير عمل السوبيا الحمراء

بودرة سوبيا 
لبن 
جوز هند 
لبن فستق 
سكر 
ذرة لون احمر طبيعي 
 

طريقة عمل سوبيا الشراب الأحمر
 

- في الخلاط نخلط اللبن والسوبيا والجوز الهند ومن الممكن وضع فانيليا حسب الرغبة. 
- نضيف بعض السكر النحيلة ومن الممكن وضع العسل لانه صحي أكثر
- ‏يضرب جيدا في الخلاط ومن ثم يقدم بارد.

 

طريقة عمل السوبيا زي المحلات


تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل سوبيا أفضل من المحلات والمطاعم. 
 

txt

سوبيا وعرقسوس ..أسعار المشروبات الرمضانية.. فيديو

txt

تحميكِ من الإصابة بـ سرطان الثدي وهذه الأمراض.. اِعرف فوائد السوبيا

 

4 أكواب من الحليب.
7 ملاعق كبيرة من السكر.
نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.
نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند

طريقة عمل السوبيا البودرة

- نحضر الخلاط الكهربائى ونضع به الحليب وجوزة الهند.
- يضاف إليهم السكر ويتم خفق المكونات جيدًا.
- نضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.
- يصب بالأكواب ويقدم بالهناء والشفاء.

كيفية عمل السوبيا طريقة عمل السوبيا الجاهزة طريقة عمل السوبيا الشرب طريقة عمل السوبيا بالارز طريقة عمل السوبيا زي المحلات

موضوعات متعلقة

لشعر وبشرة صحية..وصفات منقوع البقدونس الجمالية

قبل الصيف .. تناول الآيس كريم بطرق صحية في رمضان

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل سلطة الدجاج بالمايونيز

لا تتناولها ابدا في رمضان.. مخاطر لن تتوقعها عن مشروب السوبيا

ترشيحاتنا

العامة للاستثمار: 163 شركة فرنسية عاملة فى مصر باستثمارات 4 مليارات دولار

الرئيس السيسي يغادر مقر إقامته للمشاركة في قمة الاقتصاديات الأفريقية

تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية | خبير تربوي: خطوة جيدة وضرورية

رئيس وزراء البرتغال : مصر أصبحت نموذجا ملهما للاستقرار وتحقيق التنمية في الشرق الأوسط وافريقيا

الرئيس السيسي يشارك في قمة الاقتصاديات الافريقية بعد قليل

مدبولى يستمع لشرح عن تطوير رافد جمصة بطول 50 كم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

نداء عاجل من السفارة السعودية في إيطاليا لمواطنيها

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن إصابة نجله بفيروس كورونا

طلب إحاطة برلماني بشأن أزمة تكليفات الأطباء البشريين دفعة 2020

الفئات المحرومة من مبادرة احلال السيارات المتقادمة..تعرف عليها

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ