كيفية عمل السوبيا بأكثر من طريقة وبمذاق لا يقاوم

سوبيا

طريقة عمل السوبيا، مشروب سوبيا من المشروبات الباردة التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها نظرا لما يتمتع به مشروب السوبيا من مذاق شهى كما أنه غني ببعض الفوائد الصحية.

وسنقدم لكم العديد من الطرق السهلة لعمل السوبيا في المنزل في دقائق دون الحاجة لعناء خصوصا وأن هناك طرق مختلفة لعمل السوبيا مثل طريقة عمل سوبيا بودر وطريقة عمل سوبيا بالكريم شانتيه.



طريقة عمل السوبيا الجاهزة



عشاق السوبيا يبدعون فى اعدادها إليك هذه الطريقة.

مقادير عمل السوبيا البودرة

4 أكواب من الحليب.

7 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند

طريقة عمل السوبيا الجاهزة

- نحضر الخلاط الكهربائى ونضع به الحليب وجوزة الهند.

- يضاف إليهم السكر ويتم خفق المكونات جيدًا.

- نضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.

- يصب بالأكواب ويقدم بالهناء والشفاء





طريقة عمل بودرة السوبيا شراب



تقدم الشيف توتا مراد طريقة تحضير بودرة السوبيا، وأسرار حول تحضيرها، تمكن جميع السيدات من عملها أفضل من الجاهز.



مكونات سوبيا الشراب

ربع كوب سكر بودرة

لبن

فانيليا بودرة

جوز هند مبشور

8 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ربع كوب أرز مطحون

للتقديم: فستق

التحضير:

- تقلب كل المكونات الجافة معًا جيدًا لتجهز بودرة السوبيا وتحفظ ليتاح استخدامها في أي وقت حسب الرغبة.

أسرار تحضير مشروب السوبيا مثل الجاهز:

- تحفظ بودرة السوبيا إما في كيس مغلق أو عبوة أو برطمان جاف معقم، وتحفظ في مكان جاف بعيدًا عن التوابل أو الشاي؛ لأن رائحتها نفاذة.

- وفي حال تحضير السوبيا بكميات كبيرة تحفظ في الفريزر حتى لا تتلف.

- يحضر مشروب السوبيا بسهولة ولكن بمقدار معين بحيث لا يكون خفيف سائل أو ثقيل القوام مثل السحلب، لهذا يوضع لكل كيلو لبن 6 ملاعق من بودرة السوبيا والسكر حسب الرغبة.

- يجب أن تخلط بودرة السوبيا مع اللبن في الخلاط وليس يدويًا حتى تتجانس المكونات جيدًا وتحضر مشروب السوبيا بقوام مضبوط.

طريقة عمل سوبيا بالارز

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سوبيا بالارز

مقادير سوبيا الارز

1/4 كيلو أرز مسلوق

2 كوب زبادي

1/2 ملعقة ملح ليمون

2 كوب سكر

كوب لبن



طريقة عمل سوبيا الارز

- في البداية نقوم بنقع الأرز حتى يحمر ويقوم بالنفش نضع الأرز على اللبن والزبادي والسكر وملح الليمون.

- ونقوم بضربه في الخلاط جيدا ونضعه على نار هادئة، ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب.

- ‏ونقوم بوضع سوبيا الارز في كاسات للتقدي مع القليل من القرفة عليه للتزيين.

طريقة عمل السوبيا الشرب



مقادير مشروب السوبيا

بودرة سوبيا

لبن

جوز هند

لبن فستق

سكر





طريقة تحضير مشروب السوبيا



- في الخلاط نخلط اللبن والسوبيا والجوز الهند ومن الممكن وضع فانيليا حسب الرغبة.

- نضيف بعض السكر النحيلة ومن الممكن وضع العسل لانه صحي أكثر

- ‏يضرب جيدا في الخلاط ومن ثم يقدم بارد.

طريقة عمل السوبيا الحمراء



مقادير عمل السوبيا الحمراء

بودرة سوبيا

لبن

جوز هند

لبن فستق

سكر

ذرة لون احمر طبيعي



طريقة عمل سوبيا الشراب الأحمر



- في الخلاط نخلط اللبن والسوبيا والجوز الهند ومن الممكن وضع فانيليا حسب الرغبة.

- نضيف بعض السكر النحيلة ومن الممكن وضع العسل لانه صحي أكثر

- ‏يضرب جيدا في الخلاط ومن ثم يقدم بارد.

طريقة عمل السوبيا زي المحلات



تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل سوبيا أفضل من المحلات والمطاعم.



4 أكواب من الحليب.

7 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند

طريقة عمل السوبيا البودرة

- نحضر الخلاط الكهربائى ونضع به الحليب وجوزة الهند.

- يضاف إليهم السكر ويتم خفق المكونات جيدًا.

- نضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.

- يصب بالأكواب ويقدم بالهناء والشفاء.