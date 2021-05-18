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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه القناة: الانتهاء من صيانة خطوط طرد محطة صرف صحى المستقبل بالإسماعيلية

محطة مياه
محطة مياه

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن انتظام الضغوط وعودة المياه إلى طبيعتها بمدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد الانتهاء من الأعمال المطلوبة، بمعرفة فريق الصيانة الفنية وبإشراف  المهندسين المتخصصين بالشركة.

 

وأشار “عصمت” إلى أهمية تنفيذ اعمال  الصيانة الدورية المطلوبة وأعمال رفع الكفاءة للمحطات للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة صرف صحى المستقبل  ٤٠٠٠٠ م ٣ يوم، لخدمة مدينة المستقبل بالكامل والمنطقة الصناعية والحرة ومنطقة المجمع الإسلامي.

 

وتأتي أعمال رفع الكفاءة لمحطة صرف صحى المستقبل ضمن خطة شاملة من ضمنها  تكثيف أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بالمدينة ووضعها ضمن أولويات خطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها.

 

وناشد رئيس الشركة، المواطنين بضرورة الحرص فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات داخلها، حيث أن هذا هو السبب الرئيسى في انتشار طفوحات الصرف الصحى.

 

وأكد، على استمرار تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من اى موبايل على الرقم 01003337349 وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء  بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

القناة مياة مياة الشرب الصرف الصحى محطات

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