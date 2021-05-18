حصاد 94 ألف فدان قمح في المنوفية

أعلن المهندس عبد الواحد زكى - مدير عام الثروة الحيوانية والقائم بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالمنوفية , بأنه تم الانتهاء من حصاد مساحة ( 94083 ) فدان من محصول القمح .

وأكد أن إجمالي ما تم توريده ( 671631 ) أردب ما يعادل ( 100744.660 ) طن بجهات التوريد.

وتشمل جهات التوريد المطاحن "وسط و غرب الدلتا" تم توريد ( 354112 ) أردب و (764) ك و( 53116 ) طن .

كما تم التوريد للشركة المصرية القابضة ( 242312 ) أردب و ( 841 ) ك و ( 36346 ) طن ، وبنك التنمية "شئون البنك" تم توريد ( 75207 ) أردب و ( 005 ) ك و ( 11281 ) طن باجمالى ( 671631 ) أردب و ( 660 ) ك و ( 100744 ) طن.

