سفيراً للإنسانية.. أنقذ قط كفيف من الدور الـ 12.. فيديو

أنتشر في الفترة الأخيرة، فيديو للشاب الذي أنقذ قط كفيف من الدور الـ 12، بعد أن وجد إعلان على “فيس بوك” من أحد أصحاب الشقق في العمائر، حيث يعتبر من الأعمال البطولية.



ومن هنا حاورت عدسه موقع "صدى البلد" مع الشاب "أحمد المقدم" البالغ من العمر 30 عاماً ويعمل مهندساً والشهير بسفير الأنسانية.



وقال إنه منذ عدة سنوات يتابع الجروبات الخاصة بالحيوانات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن هنا وجد العديد من المنشورات التي تعلن عن مشاكل مع الحيوانات المحبوسه في أماكن يصعب الوصول إليها.



ولفت إلى أنه بدأ أن يعرض علي المنشورات المساعده ،فقد كانت أول حاله أنقذها هي كلب تركه صاحبه دون طعام أو شراب علي سطح منزل وهي القصه الشهيره منذ نه علي مواقع التواصل الإجتماعي التي وصفت بغير الإنسانية .



وأكد أنه بدأ التطوير من نفسه في إنقاذ الحيوانات وأصبح عملاً إنسانياً يقوم به بشكل متكرر في حاله الإحتياج ، منوهاً عن أن حاله الإنقاذ الأخيره كانت لقطه وجد منشور عنها في الساعه السابعه صباحا.



وتواصل مع صاحب المنشورفقد وجد قط محبوس في الدور الأرضي صعب الوصول اليها فقرر أن ينزل لها من السطح العماره من الدور ال12 وبعد أن أنقذها وجد أنها قطه كفيفه .

واختتم أنه عمل شاق ولكنه إنساني من الدرجه الأولي دون مقابل ومستعد لإنقاذ اي حاله ،ناصحاً بالتعامل بالحظر الشديد مع تلك الحالات والتدريب الجيد حتي لا تتعرض حياه أي شخص للخطر.

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