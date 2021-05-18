قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق في قطاع غزة.. وجلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم| شاهد

عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا أفاد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق في قطاع غزة، كما تناولت نبأ أخر عن انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا مغلقًا جديدًا لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث التصعيد الإسرائيلي الدائر منذ تسعة أيام على التوالي في قطاع غزة.

وتبذل النرويج مع تونس والصين، جهودا حثيثة في مجلس الأمن لإصدار بيان مشترك بشأن وقف التصعيد في غزة إلا أن اعتراض الولايات المتحدة لازال يحول دون الأمر.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، خلال الجلسة الطارئة الماضية لمجلس الأمن الأحد حول تطورات الأوضاع في فلسطين، بضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية.

واعلنت البعثة الدبلوماسية النرويجية عبر حسابها على تويتر أن مدنيين أبرياء يقتلون ويصابون بجروح، مؤكدا: نكرر: أوقفوا الأعمال العدائية الآن".



وقال غوتيريش، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأعمال القتالية المستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية "مروعة للغاية"، مشيرا إلى أنه شعر بالصدمة جراء أعدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.