توريد 193 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

قال المهندس فوزى الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية إن عمليات توريد القمح انتظمت اليوم الثلاثاء بشون وصوامع الدقهلية المختلفة والبالغ عددها ٥ صوامع و٥ هناجر و٢٢ شونه بإجمالي ٣٢ موقعا بنطاق المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الكميات الموردة حتى صباح اليوم بلغت ١٩٣ ألف طن قمح بنسبة ٨٤% من المستهدف توريده هذا العام.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى التوريد هذا العام ٢١٠ ألف طن حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ ٢٤٢ ألف فدان.

وأوضح أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيهات للدرجة "22.5" و715 جنيها لدرجه " 23 " 725 جنيها لدرجة " 23.5 "، مؤكدا أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضراوات وفواكه وثروة حيوانية.