عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية تعلن عن الخط الساخن المخصص لحجز مواعيد إجراء الفحوص الطبية للطلاب

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، الثلاثاء عن بدء الحملة المجانية للكشف الطبي على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد، تحت شعار (اطمن على ابنك).

يأتي ذلك في إطار توفير هيئة الرعاية الصحية الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم وصحة مستواهم البدني والعقلي والفكري.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على طلاب المدارس في مراحل رياض الأطفال والإبتدائية والإعدادية والثانوية، والبالغ عددهم نحو 49 ألف طالب، من خلال عمل فحوصات طبية شاملة لهم، تشمل (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، كشوفات "جلدية، إعاقات ذهنية وبصرية وسمعية، أسنان"، وقياس نظر)، بالإضافة إلى تحاليل (صورة دم كاملة، فصيلة دم، Rh)، وغيرها من الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية التي تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض لدى الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى سلامة جسدهم ونموهم بدنيًا وعقليًا وفكريًا.

وأضافت الهيئة، أن مواعيد الحملة مقسمة على مرحلتين حسب المراحل التعليمية، حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الثلاثاء 18مايو وحتى الأول من يوليو 2021 وذلك للطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي و الصف الأول الثانوي، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 3 من شهر يوليو القادم حتى 16 سبتمبر 2021 وذلك للمتقدمين إلى مرحلة رياض الأطفال KG1 والصف الأول الإبتدائي.

اطمن علي ابنك

وتابعت هيئة الرعاية الصحية: أنه يتم الحجز لإجراء الكشف الطبي لطلاب المدارس بمحافظة بورسعيد ضمن الحملة المذكورة عن طريق الاتصال بالكول سنتر 15344، لتحديد الميعاد الخاص بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطالب، وذهابه في الموعد المخصص له إلى المركز أو الوحدة الصحية التي يتم تحديدها لإجراء الفحوصات له، وكذلك استلامه نتائج الفحوصات لضمها إلى ملفه الدراسي.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حملة الكشف الطبي على طلاب المدارس، تستهدف الاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب، وتتماشى مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين كأولوية أولى، وبخاصة الأطفال والنشء في المدارس، والذين يمثلون المستقبل القادم للبلاد، وتكاملًا مع المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة، والتي شملت مبادرات (القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس، الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، الكشف عن ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة).

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالحملة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الحجز مسبقًا لإجراء الفحوصات عن طريق الاتصال بالكول سنتر لتحديد الموعد المخصص للكشف ومنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق رضاء المنتفعين في المنشآت بتقديم التوعية للطلاب وأهاليهم بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى أنه يشارك في الحملة فرق طبية مدربة على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

ولفت السبكي، إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشِف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس، إلى المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسجيل البيانات الخاصة ونتائج الفحوصات الطبية لهؤلاء الطلاب في السجلات الطبية الإلكترونية لهم حسب الطريقة المعمولة بها في المنظومة الجديدة، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 32 مركز ووحدة صحية تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد وموزعة داخل محافظة بورسعيد لتغطي كافة أرجاء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتوازي مع هذه المبادرات الرئاسية، إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي لها دور كبير في التوعية خاصة خلال جائحة كورونا، فضلًا عن تقديمها العديد من النصائح والإرشادات حول التغذية السليمة للأطفال، وطرق حمايتهم من الإصابة بالأمراض، جنبًا إلى جنب مع جهودها المستمرة على أرض الواقع.

جائحة كورونا التأمين الصحي الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية

موضوعات متعلقة

خطة وزارة الصحة لدعم مصابي قطاع غزة.. إنفوجراف

الصحة: تجهيز 165 سيارة إسعاف و11 مستشفى لدعم مصابي قطاع غزة

"الرعاية الصحية": تسليم أدوية 5000 منتفع بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال العيد

غلق باب الترشح على منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 24 يونيه المقبل

الرعاية الصحية : توافر 30 تخصصًا طبيًا بمجمع الإسماعيلية للمنتفعين بالمنظومة

وزيرة الصحة: فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية لـ250 ألف مواطن في العيد

مجدي البدوي: ندعو أحرار العالم إلى مقاطعة دولة الاحتلال

الصحة: تسجيل 1201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و58 وفاة

ترشيحاتنا

لخلافة زيدان.. تفاصيل عرض ريال مدريد الأول لـ أليجري

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية

العامة للاستثمار: 163 شركة فرنسية عاملة فى مصر باستثمارات 4 مليارات دولار

الرئيس السيسي يغادر مقر إقامته للمشاركة في قمة الاقتصاديات الأفريقية

تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية | خبير تربوي: خطوة جيدة وضرورية

رئيس وزراء البرتغال : مصر أصبحت نموذجا ملهما للاستقرار وتحقيق التنمية في الشرق الأوسط وافريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

نداء عاجل من السفارة السعودية في إيطاليا لمواطنيها

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن إصابة نجله بفيروس كورونا

طلب إحاطة برلماني بشأن أزمة تكليفات الأطباء البشريين دفعة 2020

الفئات المحرومة من مبادرة احلال السيارات المتقادمة..تعرف عليها

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

مستشار الجمهورية يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز .. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ