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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

المساعدات الأمريكية لإسرائيل .. طعنة في ظهر الفلسطينيين وتقوية لشوكة الاحتلال

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس السابق للولايات المتحدة

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، تشمل أسلحة وصواريخ دقيقة التوجيه، في ظل الصراع بين إسرائيل وفلسطين والقصف المستمر على الأراضى الفلسطينية والمدنيين، ووصلت حصيلة هذا العدوان إلى 198 شهيدًا في قطاع غزة، من بينهم 58 طفلًا، و35 سيدة، إلى جانب 1300 جريح إلى الآن. 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة المساعدات العاجلة لإسرائيل، بل هناك تاريخ طويل للولايات المتحدة في الدعم غير المشروط وغير المبرر لإسرائيل. 

ويعرض "صدى البلد" أهم المساعدات التى قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ نشأتها في 1949.. 

- منذ عام 1949 يقدم المواطنين الأمريكيين 23.122  مليار دولار أمريكي من ضرائبهم على شكل مساعدات اقتصادية و 1.517 مليار دولار على شكل قروض، كما قامت حكومة الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ 40.28 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

- خصصت وزارة المالية الأمريكية في عام 1996 مبلغ 93.5 مليون دولار منحاً لإسرائيل. 

- في حرب أكتوبر قامت الولايات المتحدة بفتح جسر جوى كبير إلى إسرائيل وشحن 22 ألفا و225 طنا من الدبابات، والمدفعية، والذخيرة، وإمدادات أخرى إلى إسرائيل تم شحنها في الفترة بين 14 أكتوبر و14 نوفمبر 1973.

- وفي 2018 بدأت الولايات المتحدة تنفيذ اتفاق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل الذي تم الإتفاق عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي يتضمن مساعدة الأخيرة بـ 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وتعتبر هذه المساعدات هي الأكبر في تاريخ المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى أي دولة أخرى. 

- تم تخصيص 5 مليارات دولار من هذه المساعدات في تطوير لمواصلة تطوير المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ البالستية والباقي لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. 

 

وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل

وكان مشرع قانون ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، قال "في الأسبوع الماضي، قتلت الضربات العسكرية الإسرائيلية العديد من المدنيين ودمرت المبنى الذي كان يضم وكالة أسوشيتيد برس".

وأضاف "السماح بتنفيذ هذا البيع المقترح للقنابل الذكية من دون الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى مزيد من المجازر". 

وبحسب القانون - مطلوب من الإدارة إبلاغ الكونجرس بمثل هذه المبيعات، وبمجرد تقديم الإخطار الرسمي، يكون أمام المشرعين 20 يومًا للاعتراض بقرار غير ملزم بالرفض.

مساعدات إسرائيل قطاع غزة المساعدات العسكرية الأمريكية الكونجرس الأمريكي الولايات المتحدة

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