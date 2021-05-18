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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس وزراء البرتغال : مصر أصبحت نموذجا ملهما للاستقرار وتحقيق التنمية في الشرق الأوسط وافريقيا

صدى البلد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

 

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.

 

وأشاد الرئيس السيسي، بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الأفريقية ، مثمناً التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً في هذا الإطار على أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.

 

من جانبه، عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكداً حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة السيد الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وافريقيا.

 

وأعرب رئيس الوزراء البرتغالي ، عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة ملايين من اللاجئين علي أراضيها وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب اي دعم من المجتمع الدولي في هذا الاطار وهو الامر المقدر اوروبياً.

 

وأضاف المتحدث الرسمي ، أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة السياحية والتجارية، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الحثيث بين البلدين في هذا الصدد.

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رئيس وزراء البرتغال : مصر أصبحت نموذجا ملهما للاستقرار وتحقيق التنمية في الشرق الأوسط وافريقيا

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