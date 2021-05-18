توريد 166 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 166741 طن و646 كيلو من القمح، منها 66569 طن و230 كيلو بالبنك الزراعي، و29117 طن و669 بقطاع المطاحن، و71054 طن و747 كيلو بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وتواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتى التموين والزراعة، إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، كما يجري المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور .

وتبلغ المساحة المنزرعة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي.

وفي سياق متصل وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة، وإزالة الإشغالات من الشوارع.

وواصلت الوحدات المحلية التسع جهودها في متابعة عدد من الخدمات العامة ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمدينة مغاغة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات ورفع الاشغالات، حيث تم رفع 20 إزالة فورية لإشغالات من الشوارع، و تحرير 8 مخالفات لمنشآت ومحال تجارية لمخالفة تطبيق الإجراءات ومواعيد الغلق، وفي مركز بني مزار تم تحرير 12 غرامات فورية لأفراد لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة، وفي مركز العدوة تم تحرير 5 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي 5 مخالفات لأفراد ومنشآت مخالفة لتطبيق الإجراءات، وفي مركز سمالوط تم تحرير محضرين لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتحرير 7 غرامات فورية، كما حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا 24 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وفي ديرمواس تم تحرير 5 محاضر لمنشآت ومحال تجارية مخالفة لمواعيد الغلق، وتحرير 4 غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة الواقية.