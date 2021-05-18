عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 166 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

صوامع المنيا تستقبل
صوامع المنيا تستقبل القمح من المزارعين

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 166741 طن و646 كيلو من القمح، منها 66569 طن و230 كيلو بالبنك الزراعي، و29117 طن و669 بقطاع المطاحن، و71054 طن و747 كيلو بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وتواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتى التموين والزراعة، إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، كما يجري المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور .

 وتبلغ المساحة المنزرعة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي.

وفي سياق متصل وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة، وإزالة الإشغالات من الشوارع.

وواصلت الوحدات المحلية التسع جهودها في متابعة عدد من الخدمات العامة ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمدينة مغاغة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات ورفع الاشغالات، حيث تم رفع 20 إزالة فورية لإشغالات من الشوارع، و تحرير 8 مخالفات لمنشآت ومحال تجارية لمخالفة تطبيق الإجراءات ومواعيد الغلق، وفي مركز بني مزار تم تحرير 12 غرامات فورية لأفراد لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة، وفي مركز العدوة تم تحرير 5 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

 

 كما حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي 5 مخالفات لأفراد ومنشآت مخالفة لتطبيق الإجراءات، وفي مركز سمالوط تم تحرير  محضرين لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتحرير 7 غرامات فورية، كما حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا 24 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وفي ديرمواس تم تحرير 5 محاضر لمنشآت ومحال تجارية مخالفة لمواعيد الغلق، وتحرير 4 غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

القمح المنيا الصوامع محافظ المنيا فيروس كورونا المستجد مديرية التموين التموين الزراعة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

المجلس المحلي لمدينة فرساي: لن تستطيع أي دولة الاستغناء عن مصر في مناقشة الأمور الهامة

استنفار كبير داخل الجيش الإسرائيلي لمواجهة الإضراب الشامل

مدبولى يتفقد وحدات "سكن مصر" والإسكان الساحلى بالمنصورة الجديدة

شاهد.. لحظة افتتاح متحف مطار القاهرة الدولي

خبير مياه: إثيوبيا بدأت فى الملء الثانى لسد النهضة فى هذه الفترة بمليار متر مكعب

شاهد.. ترنيمة من احد المحبوسين داخل سجن المرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

وزير التعليم: قرارات مهمة لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة 2021 آخر مايو

زادة: مرتضى منصور يخوض انتخابات الزمالك المقبلة بقائمة قوية

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟

الفئات المحرومة من مبادرة احلال السيارات المتقادمة..تعرف عليها

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن إصابة نجله بفيروس كورونا

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ