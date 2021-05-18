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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"سوهاج": زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 14 مركزًا بالمحافظة

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعًا مع الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للوقوف على مستجدات الوضع بالنسبة لكورونا، ومتابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

 

وأعلنت وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، عن زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا بالمحافظة لتصل إلى 14 مركزا، وذلك بعد تجهيز 8 مراكز جديدة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى 6 مراكز عاملة من قبل، مشيرا إلى أن المراكز الجديدة هي:-

١- مركز شطورة المتميز لخدمات الأم والطفل بمركز طهطا

٢- مركز مشطا المتميز لخدمات الأم والطفل بمركز طما

٣- المركز الطبي بجهينة

٤- مركز أولاد سالم بحري بمركز دار السلام

٥- وحدة صحة الأسرة بالعوامية بمركز ساقلتة

٦- ديوان الإدارة الصحية بجرجا

٧- مركز رعاية الطفل بالمنشاة

٨- الوحدة الصحية بقرية أولاد حمزة بالعسيرات.

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وناشد " الفقي " المواطنين بضرورة التسجيل على الموقع المخصص لتلقي اللقاح وهو (https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home)، حفاظًا على سلامتهم، لافتا إلى أن اللقاح المستخدم في التطعيم للوقاية من فيروس كورونا آمن، موجها بتكثيف حملات التوعية من خلال الجهات المعنية بأهمية تلقى اللقاح حفاظاً على سلامة المواطنين.

 

من جانبها أشارت وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة استقبلت كمية كبيرة من اللقاحات، وذلك لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس والوقاية منه.

سوهاج كورونا لقاح كورونا مراكز تلقي لقاح

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