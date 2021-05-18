عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة تتجاوز الـ 110 مليون جنيهًا.. تطوير محاور مرورية جديدة لربط القرى بالمدن في الإسماعيلية

صدى البلد

 

تنفذ مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، 11 مشروعا، استكمالًا لخطة المحافظة في تطوير المحاور المرورية وربط قرى المحافظة بالشوارع الرئيسية بالمدن.

تفريغ سيارات مياه الصرف في مدخل المدينة كابوس يلاحق أهالي أبوصوير فى الإسماعيلية

الرعاية الصحية : توافر 30 تخصصًا طبيًا بمجمع الإسماعيلية للمنتفعين بالمنظومة


وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، فى بيان له، إن تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها تتجاوز الـ 110 مليون جنيهًا، وبإجمالي أطوال 35 كيلو متر، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لربط القرى والمدن بطرق المشروع القومى للطرق، في إطار خطة الدولة لرصف الطرق السريعة، من أجل تشجيع الاستثمار، وزيادة آفاق التنمية والتيسير على المواطنين في التنقل بين المحافظات، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة في المشروعات الكبرى.


أضاف الشيمي، إنه يجرى الآن ربط طريقى 36 الحربى و"مصر- الإسماعيلية الصحراوي" عن طريق مدينة المستقبل بأطوال ٨ كيلو متر وتكلفة 20 مليون جنيهًا، وطرح وترسية طريق بر أيسر ترعة السويس "الإسماعيلية- السويس الزراعي"، وذلك لربط مركز ومدينة الإسماعيلية بمركز فايد "منطقة زراعات التصدير" بطول 12 كيلو متر وبتكلفة 50 مليون جنيه.


وتابع، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه يجرى إنشاء مدخل المنطقة الحرة الاستثمارية وتوصيل مبنى خدمة المستثمرين بطريق "مصر -الإسماعيلية الصحراوي" بتكلفة 7 مليون جنيهًا، وربط طريق "الإسماعيلية -السويس الزراعى" بالإسماعيلية السويس الصحراوى حتى قرية الضبعية بتكلفة 3.7 مليون وبطول 2 كيلو متر.


كما يتم تطوير وتوسعة ورصف طريق الواصفية أبوصوير الموازى للسكة الحديد بتكلفة  8.5 مليون وبطول 3.3 كيلو متر، بالإضافة إلي توسيع وإعادة رصف طريق الجلاء نفيشة (أمتداد شارع محمد على)، بتكلفة 9 مليون جنيها بطول 3 كيلو متر وعرض 20 متر بتكلفة مليون جنيهًا.


أشار مدير الطرق بمحافظة الإسماعيلية، إلي تنفيذ طريق نفق 30 يونيو فوديكو، طريق بورسعيد الزراعى بطول 2 كيلو متر وتكلفة 3.5 مليون وعرض 10متر، وطريق التل الكبير وادى الملاك بطريق 76 الحربى بطول 6 كيلو متر وعرض 8 متر وتكلفة 107 مليون جنيهًا، وطريق معدية القنطرة غرب الموقف والمستشفى ومجلس المدينة بطول 4 كيلو متر وعرض 10 متر وبتكلفة 10 مليون، ضمن المشروع القومي.


كما يجري تطوير وتوسيع محور فؤاد عزيز غالى من ميدان 30 يونيو حتى صبرى مبدى، وشارع كنيسة الملاك صول 3 كم وعرض 25 كتر وبتكلفة 10 مليون، كذلك تطوير وتوسيع ورصف طريق المشير أحمد إسماعيل "الكوكاكولا" ومداخل الشيخ زايد والإعلام بطول 3 كيلو متر، وبتكلفة 9 مليون وعروض 22 متر.

 

المحاور المروريه تطوير طرق الاسماعيليه المحاور المروريه بالاسماعيليه الاسماعيلية

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من مشروع مياه الشرب بالمستقبل ومحطة فائقة الترشيح بالمحسمة

ترشيحاتنا

المجلس المحلي لمدينة فرساي: لن تستطيع أي دولة الاستغناء عن مصر في مناقشة الأمور الهامة

استنفار كبير داخل الجيش الإسرائيلي لمواجهة الإضراب الشامل

مدبولى يتفقد وحدات "سكن مصر" والإسكان الساحلى بالمنصورة الجديدة

شاهد.. لحظة افتتاح متحف مطار القاهرة الدولي

خبير مياه: إثيوبيا بدأت فى الملء الثانى لسد النهضة فى هذه الفترة بمليار متر مكعب

شاهد.. ترنيمة من احد المحبوسين داخل سجن المرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

وزير التعليم: قرارات مهمة لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة 2021 آخر مايو

زادة: مرتضى منصور يخوض انتخابات الزمالك المقبلة بقائمة قوية

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟

الفئات المحرومة من مبادرة احلال السيارات المتقادمة..تعرف عليها

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن إصابة نجله بفيروس كورونا

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ