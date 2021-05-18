صحة القليوبية : 19 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية تلقي 19110 مواطنا الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد ، بينما تلقى 3367 الجرعة الثانية بمراكز اللقاح بالمحافظة الـ9 منذ بدء تشغيل هذه المراكز وحتى الآن.

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وقالت المديرية إن 6303 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى و1281 الجرعة الثانية و5426 جرعة أولى و866 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون بقليوب و6026 جرعة أولى 1220 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.



بينما تلقى الجرعة الأولى 398 برمد بنها، و198 بوحدة الأحراز بشبين القناطر، و169 بمركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، و6 حالات بمركز طبي الحي الثاني بالعبور، و584 ببنك الدم الإقليمي بإسنيت كفر شكر.



من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية بالمراكز والمدن والاحياء حيث تفقد الحملة التي أعدها حي شرق شبرا الخيمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا .



بدأ المحافظ الجولة بمتابعة حملة تطهير الشوارع حيث تم استخدام 5 معدات لرش شوارع الحي والمساجد والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات حيث وجه المحافظ بتكثيف اعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي والتأكيد الي التطهير فى الاماكن المغلقة.



كما تابع المحافظ الحملة المكبرة لضبط التكاتك المخالفة وغير المرخصة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية بأحياء شرق وغرب وشبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع مأمور قسم شرطه شبرا الخيمة ومسئولي المرور.



وأسفرت الحملة عن ضبط (30) توكتوك بنطاق حي شرق شبرا الخيمة و (33) توك توك بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتأتي تلك الحملات تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالحد من ظاهرة سير التوك توك بدون ترخيص، وفي الشوارع والطرق الرئيسية بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك واستصدار ترخيص التسيير لها يجدد سنويا، والتنسيق مع المرور لمنع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية وقصر استخدامها على الطرق الفرعية.



وشدد محافظ القليوبية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية مع التأكيد على مالكي التكاتك غير المرخصة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لاستصدار تراخيص لها تجنبا لمصادرتها وتطبيق القوانين والتعليمات المنظمه فى هذا الشأن، حيث نفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة العديد من الحملات لمواجهة ظاهرة التكاتك المخالفة وغير المرخصة ، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.