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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حركة تغييرات بين رؤساء وسكرتيري القرى في محافظة الإسماعيلية

صدى البلد

 

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن حركة تنقلات وتغييرات بين رؤساء وسكرتيري القرى، لافتا إلى أن الحركة تهدف ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وكلف محافظ الإسماعيلية في قراره رقم 295 لسنة 2021، محمد محمد إبراهيم الشحات من العاملين بحي ثانٍ الإسماعيلية للعمل رئيسًا لقرية سرابيوم وإنهاء تكليف شاكر عمر محمد سليمان من العمل رئيسًا لقرية سرابيوم وعودته لعمله الأصلي بمركز و مدينة أبو صوير، كما تم تكليف مصطفي سعيد مهدي زاهر من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية للعمل رئيسًا لقرية الجزيرة الخضراء.


تضمن القرار تعديل تكليف عبد الصمد سليم أحمد محمد، من العمل سكرتيرًا لقرية السبع آبار شرقية للعمل رئيسًا لقرية الواصفية، وقرر محافظ الإسماعيلية، إنهاء تكليف محمد السيد أحمد إسماعيل من العمل رئيسًا لقرية الواصفية، وعودته لعمله الأصلي بمديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية.


و شمل القرار تكليف محمد هشام محمد نصار، من العاملين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة للعمل سكرتيرًا لقرية الواصفية، وإنهاء تكليف وائل رمضان هاشم، من العمل سكرتيرًا لقرية الواصفية وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة الإسماعيلية.

 

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