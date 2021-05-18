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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الصين يصل القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

استقبلت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسى الحديث، مساء اليوم الإثنين، منتخب الصين عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي لإقامة معسكره التدريبى استعداداً للمشاركة بالبطولة.

تأتي بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث، كمحطة أخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وتنطلق فعالياتها خلال شهر يونيو المقبل، وتقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

ويقوم المعنيون باللجنة المنظمة للبطولة بتطبيق  الإجراءات الاحترازية على البعثة الرسمية للصين كأول منتخب يصل للمشاركة بالبطولة، وذلك طبقاً للتدابير والاحتياطات الصحية التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد ضمن الخطة الطبية التي وضعتها  اللجنة المنظمة للبطولة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، لتطبيقها على جميع المشاركين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

ومن المقرر، أن تستقبل اللجنة المنظمة للبطولة بعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة فور وصولهم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، والعمل على إنهاء الإجراءات المطلوبة المتعلقة بالانتقالات والإقامة وأماكن التدريب.

وفي نفس السياق، تتابع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي مع اللجنة المنظمة برئاسة المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث كافة التجهيزات والترتيبات المتعلقة بالبطولة، وتوفير كل المتطلبات لتحقيق النجاح للبطولة على غرار التفوق الذي تحققه الدولة المصرية في استضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية.

وزارة الصحة مطار القاهرة الشباب والرياضة فيروس كورونا المستجد مطار القاهرة الدولي

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