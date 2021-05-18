إيمى سمير غانم لوالدها : الحمد لله علي كل حال

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تطلب فيه الدعاء والدها الفنان سمير غانم الذى تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ايمى : "ربنا يشفيك وتروح تنور بيتك الحمد لله علي كل حال" واستعانت ايمى بصورة كاريكاتيرية من جريدة الاخبار للفنان سمير غانم.

سمير غانم

وكانت نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الأدعية لوالدها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز ، عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكشف عادل عزوز، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن آخر التطورات الصحية الخاصة بالفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد حجزهما فى مستشفى نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال عادل عزوز في تصريح لـ “صدى البلد”، مازالت الأمور مستقرة ويتبعان بروتوكول العلاج الخاص بهما فى المستشفى، وهما فى غرفة الرعاية حتى الآن.

وعلم “صدى البلد”، أن حالة الفنان سمير غانم الصحية مستقرة حاليًا ولكن من دون أي تحسن ملحوظ ومازال يمكث في العناية المركزة.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد وجهت رسالة، محملة بالدعوات، إلى والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على إنستجرام .

وكتبت دنيا سمير غانم: "الليلة آخر ليالي الشهر الكريم، لعل فيها تكون إجابة من المولى- عز وجل- لدعائنا، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا لطيف يا كريم، الطف بعبادك سمير غانم ودلال عبد العزيز، وسائر المرضى، وأنعم عليهم بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما".

وأكملت: "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على سمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيهم جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِهم وعافِهم واعف عنهم وعنا، واشملهم واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّهم وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

وتابعت دنيا سمير غانم: يا إلهي، اسمك شفاؤنا، وذكرك دوائنا، وقربك رجائنا، وحبّك مؤنسنا، ورحمتك طبيبنا ومعيننا في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم”.

واختتمت: "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى وتمدّهم بالصحّة والعافية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا جميعا يا رب، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".

وكان نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، ما تردد من أخبار حول توقف أجهزة والدها الفنان سمير غانم، وذلك تأكيداً لما نشره صدى البلد، عن استقرار حالته الصحية.