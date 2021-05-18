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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على ربيع يعلن عرض "أحسن أب" للمرة الثانية على الشاشات

صدى البلد

شارك الفنان الكوميدي علي ربيع، جمهوره بصورة جديدة له نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأعلن علي ربيع، من خلالها عن مواعيد عرض مسلسله “أحسن اب” مرة ثانية على الشاشات.

ويشارك علي ربيع، في بطولة فيلم العيد"الخطة العايمة".واحتل فيلم الخطة العايمة المركز الثالث من حيث الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 16 ألف جنيه.   


فيلم “الخطة العايمة” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 


والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجة "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله" شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله". 


جدير بالذكر المنتجة "شهد رمزي" ابنة المنتج والموزع السينمائي "محمد حسن رمزي" صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي.

اخبار على ربيع الفنان على ربيع

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