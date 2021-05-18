تعرف على السوق الحضاري برأس البر الذي يفتتحه رئيس الوزراء

محافظة دمياط

السوق الحضارى بمدينة رأس البر، من أبرز المشروعات التي سيفتتحها الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، والذي يعد من المشروعات المهمة التي استهدفت القضاء على العشوائية ووضع مدينة رأس البر في المكانة التي تليق به.

والسوق يضم 5 باكيات، بإجمالي 192 وحدة، تشتمل أيضًا على دورات مياه وكافتيريا، بالإضافة إلى الجزء الإداري، حيث تم الانتهاء من تركيب بلاطات الإنترلوك له وتوصيل الكهرباء والإنارة للمحلات والممرات فيه، وكذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته ورصف الطريق المقابل له، وتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار وترقيم المحال التجارية ويقع السوق على مساحة 3500 م2 تضم دورتي مياه بالإضافة إلى الجزء الإداري والأمني وذلك بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

كما تم إنشاء شبكة إطفاء للحريق طبقًا لاشتراطات الدفاع المدني وممشى على النيل موازى للمحال بطول 400 متر.

ونفذت كل الأعمال الإنشائية بمعرفة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

كما يفتتح رئيس الوزراء، مشروع تطوير سوق 51، والذي يقع على مساحة 775 مترًا مسطحًا بإجمالي 26 وحدة، وتبلغ تكلفة تطويره 4 ملايين جنيه.

ويعد هذا المشروع، نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل ولمدينة رأس البروللقضاء على ظاهرة الباعه الجائلين براس البر وشوارعها.

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