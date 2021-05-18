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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. ترنيمة من احد المحبوسين داخل سجن المرج

صدى البلد

قام أحد نزلاء سجن الفيوم العمومي، بأداء ترنيمة داخل قاعة ندوات السجن، حيث يقوم السجناء بتلقى الندوات الدينية بصفة يومية داخل القاعة.



ونظمت وزارة الداخلية، اليوم جولة لتفقد لعدد من مراسلى القنوات ووكالات الانباء الاجنبية ومنظمات حقوقية لتفقد حالة النزلاء بسجن الفيوم العمومي.

وكان فى استقبال الزائرين اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدد من قيادات الوزارة.

وتنتهج  وزارة الداخلية  فلسفة عقابية حديثة عبر إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم فى المجتمع عبر برامج تدريب وتأهيل على أيدى المتخصصين  .


شهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.


ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم  والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء .


واتخذت وزارة الداخلية  كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.

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