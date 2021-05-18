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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شاهد.. لحظة افتتاح متحف مطار القاهرة الدولي

لحظة افتتاح متحف
لحظة افتتاح متحف المطار

افتتح د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، متحفين جديدين في مطار القاهرة الدولي في مبنى الركاب رقم 2 ورقم 3 .

 سيتمكن الزوار والمسافرين من إلقاء نظرة على كنوز مصر في مطار القاهرة الدولي.

 المتحف سيكون له دور هاما كعنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي وذلك للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت، حيث أن المتحف يوجد بصالة عرض بمبني ركاب ٣ ، مشيرا إلى أن هذا المتحف كان قد تم افتتاحه من قبل عام ٢٠١٦ وإيمانا بالدور الذي يلعبه هذا المتحف في الترويج للسياحة الثقافية بمصر قررت الوزارة توسعة المتحف وتغير قاعة العرض بقاعة أكبر بنفس المبني وإضافة عدد أكبر من القطع لإثراء العرض به، فالمتحف يضم الآن حوالي ٧٠ قطعة أثرية، بعد أن كان يضم قرابة ٣٦ قطعة أثرية.

ومن جانبها، قالت هالة حجاج مدير عام متحف المطار أن القطع الأثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، من مخازن عدد من المتاحف منها مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني، وذلك لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والاسلامية.

ومن أهم القطع المعروضة مومياواتين، في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونه. أما المومياء الثانية ترجع إلى العصر المتأخر، وتصور رجلا في الوضع الأوزيري، بالإضافة إلى تمثال من البرونز للمعبودة إيزيس المجنحة وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس. كما تضم القطع ايضا مجموعة من الأواني الكانوبية وقطع صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر ومجموعة من التماثيل من العصر المتأخر.

ويذكر أن متحف المطار، كان عبارة عن صالة عرض بمبني ركاب ٣ وكان يضم قرابة ٣٦ قطعة أثرية وتم نقلة إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا .

د خالد العناني وزير الطيران المدني مطار القاهرة الدولي اليوم العالمي للمتاحف متحف المطار

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