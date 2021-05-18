الزمالك يكشف سبب تأخر إعلان تأسيس شركة كرة القدم

أكد الدكتور حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن فكرة تأسيس شركة كرة القدم بادر بها النادي منذ عدة أشهر، وبالفعل تم اتخاذ إجراءات مع كيانات اقتصادية كبرى.

وقال السمري في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن سبب التأخر في الإعلان الرسمي عن إنشاء شركة كرة قدم، هو أن اللائحة المالية "السابقة" للأندية الرياضية والتي تم إصدارها في سبتمبر 2017، كانت تلزم موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الشركة أولا قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة والمعني بها "المديرية" والجهة الإدارية المركزية والمعني بها "الوزارة"، وعليه لا يمكن أن تتخذ آية إجراءات إلا بالعرض على الجمعية المتوقف عقدها على جميع الهيئات بقرار لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزارء بشأن فيروس كورونا وبالتالي تعطل الأمر.

وأضاف أنه بعد اعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية "الجديدة" الصادرة في ١ إبريل ٢٠٢١، والتي أجازت إنشاء الشركات المساهمة وعرض نتائجها على الجمعية العمومية، سهل مهمة إنشاء الشركة أولا قبل أن يتم العرض على أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن الأمر الأخطر والذي عطل إنشاء الشركة هو تقديم بعض أعضاء النادي شكوى للوزير ضد اللجنة المؤقتة، وطلبوا عدم الموافقة على أي مشروعات تقدمها اللجنة وتأجيلها للمجلس المنتخب.

ونفى السمري تدخل أشخاص بعينهم من اللجنة المكلفة بإدارة النادي في تعطيل إنشاء الشركة، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة مثل كل الشائعات المغرضة ضد النادي.

و اختتم السمري تصريحاته قائلا أن هذه الفكرة كانت مطروحة في النادي منذ عام ٢٠١٧ بعد أن أتاح قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ الاستثمار في المجال الرياضي، بما يعني أن الفكرة بادر بها النادي منذ أكثر من 4 سنوات.