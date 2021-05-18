1700 عملية شبكية تجريها صناع الخير لمرضى غير قادرين بقرى حياة كريمة بـ 7 محافظات

1700 عملية شبكية، تجريها صناع الخير لمرضي غير قادرين بقري حياة كريمة بـ 7 محافظات.

نجحت مؤسسة “صناع الخير للتنمية”، تحت إشراف ورعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى فى إجراء 1700 عملية شبكية لمرضى غير قادرين بقرى حياة كريمة بـ 7 محافظات ضمن مبادرة «طاقة نور» للكشف على أمراض العيون، خاصة أمراض الشبكية، وفى اطار جهود صناع الخير في تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».



وأكد هاني عبدالفتاح ، المدير التنفيذي لصناع الخير، أنّ المرضى الذين تم إجراء عمليات جراحات الشبكية لهم كان قد تم تشخيص إحتياجهم لإجراء الجراحات فى قوافل مبادرة "طاقة نور" التى جابت قرى حياة كريمة بسبع محافظات هى أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة وقنا والدقهلية ونظمت داخل هذه القرى 39 قافلة طبية متخصصة وقعت الكشف على قرابة 20 ألف مواطن من سكان هذه القرى والقرى المجاورة.



وأشار عبدالفتاح إلى أن قوافل مبادرة "طاقة نور" داخل قرى حياة كريمة قدمت خدمات توقيع الكشف وتشخيص الإحتياج لإجراء عمليات جراحية بالمجان تماماً من خلال فريق من أمهر أطباء العيون في مصر وبدعم من السادة المحافظين وبحضور عدد منهم.

وأوضح عبدالفتاح أنّ صناع الخير تشارك بفعالية في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، بتقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان في مجالات مكافحة العمى.



يذكر أنّ قوافل مبادرة «طاقة نور»، تهدف للحد من أخطار أمراض الشبكية وأمراض العيون، وأنّ قوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماما، ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.