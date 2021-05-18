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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال جلسته الأسبوعية..قرارات عاجلة من مجلس الوزراء السوري

سوريا
سوريا

أصدر مجلس الوزراء السوري  خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجموعة من القرارات الهامة .


وشدد المجلس خلال جلسته علي جميع الوزارات بضرورة كافة تسهيل مباشرة المهندسين المفرزين إلى الجهات العامة بالعمل ووضعهم في أماكن تتناسب مع اختصاصاتهم وتمكن من تطوير أداء المؤسسات العامة في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري، والاهتمام بتدريبهم وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، مع مواصلة تطوير آلية الفرز واستحداث فرص عمل جديدة لاستيعاب القسم الأكبر خلال المرحلة المقبلة، حيث شملت عملية الفرز الأخيرة أكثر من 6400 مهندس وبنسبة تجاوزت 68 بالمئة من المهندسين المشاركين في مفاضلة الفرز.
 

ونصت قرارات المجلس علي الموافقة علي منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 800 مليون ليرة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية من مادتي البيض والفروج، وكذا منح المؤسسة العامة للسكر سلفة بقيمة 3.5 مليارات ليرة لتأمين 2500 طن من مادة المولاس لزوم تصنيع مادة الخميرة.

وفي هذا السياق طالب المجلس وزارة الصناعة السورية الإسراع بإعادة تأهيل معمل السكر في مسكنة وإدخاله في الإنتاج.. 
 

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 وشدد  المجلس على تكثيف الجهود لاستكمال إنجاز مشروع البطاقة الذكية وصولاً إلى كل المحافظات والعمل المستمر على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتحسين عملية تسعير المواد الأساسية وتوسيعها لتشمل مواد جديدة، مطالبا وزارة الكهرباء تشديد الإجراءات المتعلقة بضمان عدالة التوزيع وتحسين واقع التيار الكهربائي.
 

كما طلب المجلس من وزارة النفط تقديم رؤية عمل تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث اختناقات في توزيع المشتقات النفطية واستثمار الكميات المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة عدد محطات الأوكتان 95 عند مراكز الطرق الرئيسية لتغطية احتياجات المسافرين وتمديد العمل ببطاقات الماستر حتى نهاية الشهر الجاري لحين استكمال تسوية أوضاع الآليات التي تتزود بالبنزين من خلال هذه البطاقات.
 

 وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان تكثيف الجهود في مشروع السكن العمالي واستكمال إنجاز مشروع السكن الشبابي، مطالبا وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم مذكرة حول مراحل إنجاز مشروع 66 خلف #الرازي وإمكانية تنفيذ مشاريع #مشابهة في مختلف المحافظات.
 

 فيما دعا المجلس وزارتي الموارد المائية والزراعة إلى العمل لزيادة مردودية وحدة المساحة واستثمار مياه السدود في زيادة المساحات المروية بعد تأمين الحاجة من مياه الشرب وتحسين خطة المحاصيل الصيفية، مطالبا وزارة السياحة بمتابعة خططها للسياحة الصيفية لاسيما ما يتعلق بتطوير السياحة الشعبية وتقديم المحفزات لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
 

 كما ناقش المجلس آلية استيفاء بدل خدمة منح وثيقة غير عامل بما يسهم في تحفيز العاملين وصيانة المنظومة الإلكترونية وكذا مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 76 لعام 2002 الناظم لشؤون تسوية أوضاع آليات ومركبات وسيارات الجهات العامة غير المسجلة وما في حكهما وتعليماته التنفيذية، وذلك نظرا لعدم تمكن الشركات من تسوية معظم آلياتها وحاجة الكثير من الجهات العامة إلى تسوية أوضاع آلياتها.


ووافق المجلس على ترميم فرع إدارة قضايا الدولة بحلب واستكمال تنفيذ أعمال إكساء خمس عمارات برجية في مشروع الادخار السكني في محافظة اللاذقية
 

الجلسة الاسبوعية اجتماع مجلس الوزراء السوري سوريا قرارات عاجلة حسين عرنوس

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