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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننشر اختصاصات لجنة الزراعة والري والموارد المائية بـ مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يختص مجلس الشيوخ بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز،فضلا عن دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

 

 

و حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، و نصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة .

 

 

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ويستعرض “صدى البلد”  إختصاصات لجنة الزراعة، ونصت المادة  56 من القانون على ما يأتى:

 

اختصاصات لجنة الزراعة 

 

تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بـ: 

 

-  الإنتاج الزراعى.

-  الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

-  الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

-  حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

-  نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية

-  النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

-  الأمن الغذائى والأمن المائى.

-  الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

-  الثروة السمكية وتنميتها.

-  السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

-  تشجيع الصادرات الزراعية.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية .

 


 

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